Milan, il retroscena svelato da Rabiot: "Tre anni fa Maignan..."

24 Dic 2025 - 15:40

Adrien Rabiot è arrivato in estate al Milan ma, secondo quanto racconta il francese, l'approdo a Milano sarebbe potuto arrivare ben prima: "Tre-quattro anni fa Maignan ha provato a farmi venire al Milan. È un amico e un portiere fortissimo, ci sono pochi portieri come lui. Quando una squadra ha il giocatore più forte lo vuole per sé. Spero che rimanga, i compagni hanno bisogno di lui. Abbiamo visto che può decidere le partite. Non so cosa succederà, è al Milan da tanti anni ed è un giocatore che conta".

