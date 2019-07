Milan, Giampaolo: "Suso può fare la differenza. Mercato? Chiedete a Maldini"

LE PAROLE

Un dribbling quasi perfetto. Marco Giampaolo - intercettato dai cronisti alla partenza per il tour negli Usa - non si sbilancia sui movimenti in entrata e uscita del Milan anche se qualche indicazione la dà. Ad esempio su Suso, nel mirino della Roma: "Da trequartista lavora molto bene, mi ha dato grande disponibilità per lavorare in quel ruolo. E' un giocatore forte, ha dribbling, visione, può fare la differenza". Rivoluzione Milan (anche grazie a Mendes)

Lo spagnolo non sarebbe incedibile ma al contrario la sua partenza consentirebbe al Milan di avere denaro utile per effettuare acquisti: "Gli sviluppi di mercato e le situazioni che vanno al di sopra di me, non mi competono. Il mercato mi piace poco". L'ex Sampdoria si 'affida' alla società: "Io ho grande fiducia nel lavoro dei dirigenti, hanno qualità e competenza. Sanno di cosa abbiamo bisogno. La situazione ottimale sarebbe lavorare con un gruppo formato dall'inizio ma non è così per me e non lo è per gli altri. Ma non mi lamento, qualsiasi discussione sarà affrontata all'interno del club".

Naturale quindi che il tecnico tenga praticamente la bocca cucita sui nomi dei possibili arrivi: "Bennacer? Sono contento che abbia vinto la Coppa d'Africa, ma dovete parlarne con Maldini perché non so a che punto è la cosa (l'affare è in dirittura d'arrivo ndr)", Idem per Modric, su cui Giampaolo è ancora più telegrafico: "Dovete chiedere a Maldini".

Chiusura dedicata a un primo - evidentemente provvisorio - bilancio: "Sono stati 10 giorni di ottimo lavoro, ho trovato un gruppo di calciatori curiosi con un alto livello di professionalità e attenzione. Milanello è una struttura perfetta. Non potevo trovare di meglio. Sono contento, in questo periodo si dice sempre che siamo in luna di miele. I giocatori sono stati straordinari. sono andati oltre alla mie aspettative per la capacita' di apprendere. Mi hanno davvero sorpreso: dobbiamo consolidare quanto fatto, migliorare altre cose, il tempo può essere il mio primo alleato".