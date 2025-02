AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Massimo Oddo. Oddo, nato a Pescara il 14 giugno 1976, ha giocato nella Primavera del Milan e nel gennaio 2007 è tornato in rossonero vincendo, in quella stagione, la Champions League. Da allenatore ha avuto diverse esperienze tra Serie A, Serie B e Serie C. Il Club, nel dare il bentornato in rossonero a Massimo, augura a lui e allo staff buon lavoro.