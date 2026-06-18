Milan, ecco il primo colpo: contro-riscattato Camarda dal Lecce

Arriva il primo "colpo" di mercato del Milan dopo l'annuncio di Ruben Amorim in panchina: si tratta di Francesco Camarda. Il club rossonero, infatti, ha comunicato "di aver esercitato il diritto di contro-opzione relativo alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda. L'attaccante tornerà dunque in rossonero a partire dal 1° luglio 2026". Il giovane attaccante era stato riscattato nei giorni scorsi dal Lecce, con cui aveva disputato l'ultimo campionato.
Camarda, 18 anni e punta centrale, con il Lecce nella passata stagione ha totalizzato 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia con un gol e un assist. Il Milan crede nel talento cresciuto nelle giovanili rossonere e lo riporterà almeno per il momento a Milanello.