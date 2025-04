Pietro Comuzzo è molto più che un'idea per il Milan. Il club rossonero avrebbe già avviato una serie di contatti con l'agente del difensore per arrivare al giocatore della Fiorentina secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tuttavia potrebbero esser necessari più dei 30 milioni di euro avanzati dal Napoli in inverno e rifiutati dalla Viola.