Milan, con Origi 14 mln buttati: il costo per partita, minuti e gol è clamoroso

"AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro". Con questo scarno comunicato ufficiale si è chiusa l'avventura in rossonero dell'ex Liverpool, arrivato a parametro zero nell'estate del 2022. Un'avventura totalmente negativa ma anche molto costosa per il Diavolo, che come riporta Calcio&Finanza in questi tre anni e mezzo ha speso tra commissioni e stipendio lordo la bellezza di 13,8 milioni di euro. Il che tradotto, visto che l'attaccante belga ha giocato appena 36 partite, vuole dire che è costato al Milan 382,2mila euro a partita, 11.592 euro al minuto e ben 6,88 milioni a gol (solo due le reti segnate in rossonero).