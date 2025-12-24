Logo SportMediaset

Mercato

Milan, con Origi 14 mln buttati: il costo per partita, minuti e gol è clamoroso

24 Dic 2025 - 17:01
© Getty Images

© Getty Images

"AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro". Con questo scarno comunicato ufficiale si è chiusa l'avventura in rossonero dell'ex Liverpool, arrivato a parametro zero nell'estate del 2022. Un'avventura totalmente negativa ma anche molto costosa per il Diavolo, che come riporta Calcio&Finanza in questi tre anni e mezzo ha speso tra commissioni e stipendio lordo la bellezza di 13,8 milioni di euro. Il che tradotto, visto che l'attaccante belga ha giocato appena 36 partite, vuole dire che è costato al Milan 382,2mila euro a partita, 11.592 euro al minuto e ben 6,88 milioni a gol (solo due le reti segnate in rossonero). 

