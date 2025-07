Attualmente a Hong Kong in ritiro col Milan, Lorenzo Colombo si appresta a salutare i rossoneri per trasferirsi al Genoa. Il club ligure ha superato la concorrenza del Parma prelevando l'ex Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diritto che può diventare obbligo in caso di salvezza del Grifone. Il Milan comunque, dovrebbe tutelarsi per il futuro garantendosi la recompra.