Milan, clamoroso dalla Spagna: Tare ha contattato Lewandowski

Non solo il mercato di gennaio e la caccia a un difensore centrale e magari a un esterno, il Milan pensa già anche al prossimo mercato estivo e stando a quanto riportano i media spagnoli starebbe sognando in grande, avviando i contatti per Robert Lewandowski. Secondo il quotidiano Sport infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra l’agente del fuoriclasse polacco, Pini Zahavi, e il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, che avrebbe chiesto informazioni per capire la situazione sul futuro del centravanti e la sua disponibilità a considerare un trasferimento in Italia.