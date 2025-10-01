L'Inter vuole blindare Frattesi e Carlos Augusto

Per l'Inter è tempo di capire quali giocatori non avranno un prolungamento di contratto e su quali si dovrà puntare per il futuro. Mentre non ci sono ancora segnali di rinnovo per Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, la società nerazzurra sta pensando di blindare Carlos Augusto e Frattesi. Entrambi sono ritenuti giocatori fondamentali, sempre presenti e determinanti quando chiamati in causa. I discorsi non sono ancora entrati nel vivo, ma è possibile che a breve le parti inizino a discuterne.