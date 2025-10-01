Barcellona, se va via Lewandowski si pensa a Julian Alvarez

© IPA
Robert Lewandowski continua a essere un riferimento offensivo di lusso per il Barcellona, uno dei pochi attaccanti di altissimo livello in circolazione. I blaugrana, però, sanno che l'età del polacco (37 anni) ha un peso, e che prima o poi si dovrà optare per un ricambio generazionale in quel ruolo. La dirigenza del Barcellona non sembra avere dubbi: se Lewandowski il prossimo giugno andrà in scadenza senza rinnovare, l'obiettivo numero uno per l'attacco diventerà Julian Alvarez, attuale stella dell'Atletico Madrid. L'argentino è il preferito del presidente blaugrana Laporta, che lo considera l'attaccante perfetto per il Barcellona del futuro.
L'ostacolo principale è rappresentato dalla super clausola di 500 milioni che rende praticamente inarrivabile il giocatore, che però avrebbe fatto sapere al suo entourage di gradire un trasferimento alla corte di Flick.
