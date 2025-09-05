Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Milan, Bennacer va in Croazia: accordo con la Dinamo Zagabria

05 Set 2025 - 09:45

Ismael Bennacer lascia il Milan per trasferirsi alla Dinamo Zagabria. I due club hanno trovato l'accordo per un'operazione in prestito con diritto di riscatto. I rossoneri parteciperanno al pagamento di parte dell'ingaggio da 4 milioni di euro. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

La Turchia spaventa Inter e Atalanta: le telenovelas Lookman e Calha non sono finite

I colpi finali del mercato rivoluzionano le grandi: è una Serie A nuova di zecca

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Napoli regina del mercato, Inter, Milan e Juve si "salvano". Sorpresa Cremonese

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:02
Il Bayer Leverkusen a caccia di un tecnico: offerto Thiago Motta
09:45
Milan, Bennacer va in Croazia: accordo con la Dinamo Zagabria
23:27
Sassuolo, Grosso sul mercato: "Sono contentissimo dei nuovi arrivati"
22:07
Napoli-Anguissa, continuano le manovre per il rinnovo: i dettagli
21:25
Il retroscena di Gakpo: "Il Bayern Monaco mi voleva, poi..."