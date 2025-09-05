Milan, Bennacer va in Croazia: accordo con la Dinamo Zagabria
05 Set 2025 - 09:45
05 Set 2025 - 09:45
Ismael Bennacer lascia il Milan per trasferirsi alla Dinamo Zagabria. I due club hanno trovato l'accordo per un'operazione in prestito con diritto di riscatto. I rossoneri parteciperanno al pagamento di parte dell'ingaggio da 4 milioni di euro.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)