Milan, Allegri: "Raggiungere o meno la Champions sposta di 100 milioni il mercato"

Intervenuto in conferenza stampa prima di Sassuolo-Milan, Massimiliano Allegri ha fatto il punto dopo i vari incontri con la società nelle ultime settimane. "Con la società abbiamo fatto delle valutazioni sulla stagione che è stata, poi le faremo sul futuro - le parole del tecnico rossonero. Sicuramente abbiamo messo una base. Una volta finita la stagione tutti faremo le valutazioni per capire come migliorare il lavoro di questa stagione. L'importante è essere allineati per il bene del club. Raggiungere o meno la Champions sposta di 100 milioni di euro il mercato".