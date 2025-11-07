Milan, Allegri: "Maignan? Il club sta programmando il futuro"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Parma, Massimiliano Allegri ha parlato anche del rinnovo di Mike Maignan: il portiere va in scadenza a giugno 2026 e al momento le trattative sembrano congelate. Queste le parole del tecnico rossonero: "Quando siamo al Milan, tutti devono lavorare con passione e voglia per ottenere risultati, perché la maglia del Milan bisogna tenersela. Mike è un grandissimo portiere, la società sta programmando il futuro del Milan e ci sono Tare e Furlani che penseranno al meglio per il club. Noi dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo finale che è quello dei primi quattro posti: non scordiamocelo mai".