Lazio, Mandas verso l'addio a gennaio

Nel giro di un anno sono cambiate molte cose per Christos Mandas. Se la scorsa stagione il portiere della Lazio collezionava presenze e titolarità, con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina il greco è scivolato in basso nelle gerarchie. Come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti starebbero valutando di vendere il classe 2001 nella sessione invernale di mercato per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. La sua cessione sarà utile in chiave bilancio, anche se non risanerà completamente i conti della Lazio.