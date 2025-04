Milan, a gennaio sondaggio per Jauregizar dell'Athletic

Il Milan cerca rinforzi in mediana. Anche durante il mercato di gennaio il Diavolo ha provato a puntellare il reparto con l'arrivo di Warren Bondo i cui benefici, a livello numerico in rosa, sono stati mitigati dalla partenza di Bennacer. I rossoneri però, secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, avrebbero cercato altri rinforzi a centrocampo in Spagna: in particolare ci sarebbe stato un forte interessamento per il centrocampista della nazionale under21 spagnola e dell'Athletic Bilbao Mikel Jauregizar. Il numero 23 dei baschi è apprezzatissimo dal tecnico Valverde per le sue abilità nel palleggio e nella fase di riconquista del pallone: Jauregizar è il secondo giocatore della Liga per recuperi, alle spalle soltando di Pedri. Il 21enne è stato accostato a club del calibro del Real Madrid e del Manchester City, facendone lievitare la valutazione. Nel suo futuro però, al momento, più che n trasferimento sembra esserci un rinnovo con l'Athletic.