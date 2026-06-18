Milan, 48 ore per contro-riscattare Camarda: il club rossonero ha già deciso

Il Milan riporterà a casa Francesco Camarda: sarà esercitata la clausola di riacquisto dal Lecce

18 Giu 2026 - 08:26
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Francesco Camarda © italyphotopress

Francesco Camarda © italyphotopress

Nonostante il Lecce abbia formalizzato il riscatto di Francesco Camarda per 3 milioni di euro, il Milan non ha alcuna intenzione di lasciarlo in Puglia.

La dirigenza rossonera, scrive la Gazzetta dello Sport, ha infatti confermato la volontà di esercitare immediatamente la clausola di riacquisto, riportando l'attaccante a Milano per un esborso netto di un milione di euro in più rispetto alla cifra incassata. Il club considera l'operazione una mossa strategica per blindare un asset ritenuto fondamentale per il futuro, nonostante un'annata in Serie A oggettivamente complessa per il classe 2008.

L'opzione di contro-riscatto, come da comunicato del Lecce, andrà esercitata entro sabato 20 giugno.

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