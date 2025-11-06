Messi: "Voglio continuare a divertirmi e a giocare"

Lionel Messi, stella dell'Inter Miami, vuole continuare a giocare e, quindi, ci sarà tempo per riflettere su ciò che ha fatto nella sua vita calcistica. Ma quel giorno, ha detto, non arriverà finché non si ritirerà e, dato che ha un contratto che lo porterà a giocare fino al 2028, potrebbe non essere così vicino. "Non è qualcosa a cui ho pensato o di cui mi sono preoccupato", ha detto Messi in spagnolo, quando gli è stato chiesto della sua eredità, intervenendo all'American Business Summit, a Miami, negli Usa. "Quando mi ritirerò, con il passare degli anni, ovviamente darò molto più valore a tutto ciò che ho fatto nella mia carriera e a ciò che ho ottenuto professionalmente. Ma oggi è il momento di continuare a divertirmi e a giocare", ha spiegato l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro e campione del mondo in carica con l'Argentina.