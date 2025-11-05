Juventus Women, Bonansea rinnova fino al 2027

La sua storia in bianconero è fatta di momenti simbolici - come la storica prima, di 94 poi realizzate dalla numero 11, rete ufficiale della Juventus Women nel settembre 2017 - di tantissimi successi - 6 campionati italiani, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane e la più recente Serie A Women’s Cup - e di 224 presenze che la posizionano al terzo posto delle giocatrici che più volte hanno vestito la maglia bianconera nella storia.