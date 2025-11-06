Milan, Pellegrino osservato speciale a Parma

Il Milan si prepara alla trasferta di Parma, importante per provare a tenere il passo delle prime in campionato e continuare a rimanere in corsa al vertice. La trasferta emiliana sarà un'occasione anche per permettere alla dirigenza rossonera di osservare da vicino quello che potrebbe diventare un obiettivo per il mercato di gennaio. Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, potrebbe diventare infatti oggetto del desiderio del Milan vista la necessità di integrare almeno un'altra punta di ruolo. Il giocatore, arrivato lo scorso febbraio, ha realizzato 8 gol in 25 partite con la maglia dei crociati.