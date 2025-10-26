Messi sul rinnovo con l'Inter Miami: "Mi sento ancora bene"

Da qualche giorno l'Inter Miami ha annunciato il rinnovo di Leo Messi. Il 38enne argentino ha deciso di prolungare il suo accordo con gli statunitensi fino al 2028 e ha commentato così la decisione: "Ho sempre detto che avrei basato la mia decisione su come sto giorno per giorno e su come mi sento fisicamente e mentalmente per continuare a giocare e continuare a far parte di questo club. E la verità è che mi sono sentito molto bene durante l'anno, sono felice di vivere a Miami, così come la mia famiglia."