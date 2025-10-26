Logo SportMediaset

Mercato

Messi sul rinnovo con l'Inter Miami: "Mi sento ancora bene"

26 Ott 2025 - 13:22

Da qualche giorno l'Inter Miami ha annunciato il rinnovo di Leo Messi. Il 38enne argentino ha deciso di prolungare il suo accordo con gli statunitensi fino al 2028 e ha commentato così la decisione: "Ho sempre detto che avrei basato la mia decisione su come sto giorno per giorno e su come mi sento fisicamente e mentalmente per continuare a giocare e continuare a far parte di questo club. E la verità è che mi sono sentito molto bene durante l'anno, sono felice di vivere a Miami, così come la mia famiglia." 

14:26
Inter, il Leeds punta Zielinski per gennaio
13:22
Messi sul rinnovo con l'Inter Miami: "Mi sento ancora bene"
12:05
Bayern, niente tirocinio per Boateng dopo le proteste dei tifosi
11:47
Man Utd, spunta la clausola rescissoria nel contratto di Bruno Fernandes
10:40
Roma, bocciatura per Ferguson? Si valuta il rientro al Brighton