Messi lascia Barcellona, il follow al Manchester City fa molto rumore

Fino a ieri sera sembrava quasi incredibile, ma Lionel Messi dopo 20 anni ha rotto con il Barcellona. La Pulce ha comunicato via fax al club catalano che ha intenzione di lasciare i blaugrana e di volerlo fare esercitando la clausola di rescissione unilaterale presente nel suo contratto. Un vero e proprio terremoto calcistico che ha scosso i tifosi di tutto il mondo, che ora si chiedono dove giocherà l’argentino nella prossima stagione. La Pulce tace, ma dal suo profilo Instagram arriva un segnale che può essere interpretato come un piccolo indizio: il numero 10, infatti, ha iniziato a seguire il Manchester City (ma anche il Chelsea), che è uno dei club in pole position per il suo acquisto. Inoltre a Manchester Messi ritroverebbe il suo amico Guardiola, con cui in azulgrana ha vinto tutto: tanto è bastato per scatenare i tifosi inglesi, che ora sui social sognano ad occhi aperti. Si tratta solo di un follow, ma è bastato per alzare un polverone. Futuro in Premier League?