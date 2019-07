SASSUOLO, SCAMACCA ALL'ASCOLI

14/07/2019

Gianluca Scamacca lascia di nuovo il Sassuolo. L'attaccante classe 1999, che ha esordito in Serie A con la maglia neroverde e che l'anno scorso era tornato a gennaio ma senza mai mettere piede in campo, giocherà nella prossima stagione in Serie B, all'Ascoli. Gli emiliani l'hanno ceduto in prestito.