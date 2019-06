SAMP, NO ALL'ARSENAL PER ANDERSEN E PRAET

11/06/2019

Doppio no della Samp All'Arsenal. Stando al Mirror, i blucerchiati avrebbero respinto al mittente l'offerta di 48 milioni di euro del club inglese per Joachim Andersen e Dennis Praet. Secondo quanto riferiscono in Inghilterra, la Samp vorrebbe incassare almeno 55 milioni di euro per i due calciatori e presto potrebbe anche arrivare il rilancio dell'Arsenal pera raggiungere un accordo in tempi brevi.