SALAH: "VORREI DE ROSSI IN PREMIER"

28/05/2019

"E' una leggenda e un ottimo amico. Non so davvero cosa dire, ho visto la partita e i tifosi che lo salutavano. E' una leggenda per il club e per il calcio italiano". L'attaccante del Liverpool ed ex giocatore della Roma Mohamed Salah parla così dell'addio di Daniele De Rossi alla squadra giallorossa. "Ha fatto di tutto per la Roma, ha fatto tanti sacrifici - ha aggiunto l'egiziano Vorrei ringraziarlo, è uno dei migliori. Gli voglio bene. Se può venire in Premier? Vorrei tanto venisse qui, non so se c'è la possibilità. E' il benvenuto, gli auguro il meglio".