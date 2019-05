ROMA: PER LA PORTA C'E' TRAPP

30/05/2019

Spunta il nome di Kevin Trapp per la porta della Roma, che è a caccia di un numero 1 visto che Olsen non ha per nulla convinto. Il tedesco, come riferito da Tuttomercatoweb, è finito nei radar giallorossi e dovrebbe essere ceduto dal Psg dopo l'ultima stagione in prestito all'Eintracht Francoforte.