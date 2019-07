ROMA, FONSECA AVVISA DZEKO: "VOGLIO SOLO GIOCATORI MOTIVATI"

08/07/2019

"Non ho ancora parlato con Dzeko, so che Petrachi lo ha fatto. Io voglio alla Roma solo giocatori che sono felici di restare qui, e che sono motivati e hanno voglia di lottare per questo club. È una condizione fondamentale". Lo ha dichiarato il nuovo allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, in occasione della presentazione a Trigoria. "Per me quello che conta è la voglia di costruire qualcosa d'importante con questa maglia. I calciatori devono mettere i loro interessi dietro quelli della squadra. Questo è l'unico modo per vincere" aggiunge il portoghese, dribblando la domanda sull'eventuale acquisto dalla Juventus di Gonzalo Higuain: "Non parlo di giocatori che non sono qui e di operazioni che non sono state concretizzate".