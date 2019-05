RIVOLUZIONE BARCELLONA, SOGNO GRIEZMANN

09/05/2019

"Rivoluzione Barça". A due giorni dalla clamorosa debacle di Anfield, la stampa spagnola si interroga sul futuro del Barcellona. In attesa di capire se Ernesto Valverde resterà o meno alla guida della squadra (i tifosi chiedono l'esonero e vorrebbero Xavi, ndr), è il mercato a tenere banco. Con un'eta' media piuttosto elevata, il Barça ha bisogno di una 'svecchiata' e per questo da Marca a Mundo Deportivo, passando per As e Sport, si fa l'elenco dei giocatori in lista di sbarco e di quelli che potrebbero l'anno prossimo calcare il prato del Camp Nou. Chi ha già firmato per il Barça è Frankie De Jong dell'Ajax, con lui potrebbe arrivare anche il 19enne Matthijs de Ligt per rinforzare la difesa. Il sogno resta però Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid, la cui clausola rescissoria dopo il 1 luglio passa da 200 a 120 milioni di euro, un prezzo accessibile per le casse del Barça.