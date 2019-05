PSG, OFFERTA SUPER PER VAN DE BEEK

02/05/2019

Paris Saint Germain in pole per Donny van de Beek. Nonostante il pressing di altri top club europei, tra cui anche Milan e Inter, stando a Canal +, il giocatore dell'AJax sarebbe molto vicino a trasferirsi a Parigi. Nel dettaglio, il PSG avrebbe già formulato infatti un'offerta da 50 milioni di euro per il centrocampista dei Lancieri.