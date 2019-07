NAPOLI, GIUNTOLI A MADRID PER JAMES RODRIGUEZ

09/07/2019

Il Napoli stringe i tempi per James Rodriguez. Come riporta 'Marca' il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si trova a Madrid con il procuratore del centrocampista offensivo del Real Madrid, Jorge Mendes, per chiudere la trattativa e regalare a Carlo Ancelotti il suo pupillo. I blancos chiedono 42 milioni di euro cash, i campani puntano a un prestito con diritto di riscatto. Oggi le parti in causa si incontreranno nuovamente per limare gli ultimi dettagli del trasferimento. L'ex giocatore del Bayern Monaco si trova attualmente in vacanza dopo aver disputato la Copa America con la Colombia, uscita ai rigori ai quarti di finale contro il Cile.