MONACO: 40 MILIONI PER TRATTENERE GELSON MARTINS

14/03/2019

Il Monaco vuole trattenere Gelson Martins. L'esterno portoghese ha avuto un impatto importante con il club monegasco, con 3 reti e 1 assist in 6 presenze in Ligue 1, ma il prestito concordato con l'Atletico Madrid non contempla un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Secondo Record, però, un'offerta da 40 milioni potrebbe convincere gli spagnoli.