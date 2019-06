MILAN-CALABRIA, INTESA SUL RINNOVO

21/06/2019

Ultimi dettagli per il rinnovo del contratto di Davide Calabria. L'agente del calciatore è stato ricevuto a Casa Milan per incontrare la dirigenza e discutere del prolungamento, già avviato durante l'era Leonardo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, le parti avrebbero raggiunto un'intesa per rinnovare fino al 2024 con un aumento di ingaggio.