JUVE-DANI ALVES: INCONTRO A TORINO

16/07/2019

La Juve sonda il terreno per riportare Dani Alves a Torino. Secondo quanto riporta Goal.com, l'entourage del brasiliano, svincolatosi dal Psg, avrebbe incontrato a Torino la dirigenza bianconera per capire i margini di trattativa. Una mossa che conferma l'intenzione di cedere Cancelo e di dare battaglia a Inter e City per l'esterno ex Barcellona.