INTER, LUKAKU A SPORTMEDIASET: "CONTE IL MIGLIORE"

12/06/2019

Non è un mistero che Romelu Lukaku sia l'attaccante chiesto da Antonio Conte all'Inter per rivoluzione un reparto d'attacco che, nell'ordine di idee del nuovo tecnico, non dovrebbe più contare su Mauro Icardi. Una pesante conferma arriva dalle parole del diretto interessato a Sportmediaset: "Un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto".