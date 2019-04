IL PADRE DI JAMES RODRIGUEZ: "JUVE? CONFERMO"

27/04/2019

Juan Carlos Restrepo, padre di James Rodriguez, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti intervistato da Marca Colombia: “Juve? Ci sono voci, specie in questo momento, e confermo che è un’opportunità da valutare con molto interesse, la confermo. È uno dei club più forti del mondo e sempre tra le principali candidate per la vittoria in Champions League. E poi ci sono molti giocatori che James conosce bene, perchè no?”.