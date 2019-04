FIORENTINA, TOTO-ALLENATORE: DA MONTELLA A LIVERANI

09/04/2019

Subito dopo le dimissioni di Stefano Pioli, è partito il toto-allenatori della Fiorentina. Per i prossimi impegni immediati sembra ormai certa la promozione momentanea di Emiliano Bigica dalla Primavera alla prima squadra. Poi occorrerà lavorare subito per il futuro. Diversi le idee a cui starebbe lavorando Pantaleo Corvino: dal ritorno di Montella a Liverani, passando per Di Francesco e Giampaolo. Nel frattempo, dopo Pioli potrebbe lasciare anche il ds Carlos Freitas.