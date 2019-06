CT BELGIO: "LUKAKU LASCERÀ LO UNITED"

18/06/2019

Dal Belgio arrivano nuove conferme sulla fine dell'avventura di Romelu Lukaku allo Utd. "E' chiaro che lascerà il Manchester United - ha detto Martinez al quotidiano belga Het Laatste Nieuws -. Credo che sarà una buona cosa per entrambe le parti". "E' importante però che Romelu trovi il giusto club - ha aggiunto -. E' pronto per qualcosa di nuovo e non sono preoccupato. Lukaku può giocare ovunque, la cosa importante è che sia felice".