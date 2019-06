COMMISSO: "NON VENDO CHIESA NEANCHE PER 100 MLN"

18/06/2019

Rocco Commisso torna a parlare del futuro di Federico Cheisa, blindando nuovamente l'attaccante della Fiorentina. "Ho visto giocare Federico sabato ed ha fatto cose straordinarie: il primo gol è stato fantastico, così come - ha spiegato al Corriere dello Sport il nuovo patron della Viola -. Cosa farò con Chiesa? Non lo vendo nemmeno per 100 milioni. Non abbiamo bisogno di soldi". "Mi hanno detto che nel suo contratto non ci sono clausole che lo liberino - ha proseguito -. Voglio tenere Federico a Firenze almeno un altro anno e quando dico 'almeno' è perché vorrei tenerlo di più, ma vediamo". "Quando faccio una promessa io la mantengo: come potrei cominciare la mia avventura a Firenze vendendo il giocatore che ci rappresenta in Nazionale?", ha concluso Commisso.