BARÇA, BARTOMEU: "SAPPIAMO CHE NEYMAR VUOLE ANDARSENE, MA..."

05/07/2019

In una lunga conferenza stampa, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha parlato dell'addio del suo braccio destro, Mestre, e dell'affare Neymar. "Sappiamo che vuole andare via dal Psg, ma sappiamo anche che il Psg non lo vuole vendere - ha spiegato - Non c'è alcun caso". Poi la frecciatina: "Penso che Dembélé sia meglio di Neymar, ha un grande futuro e lo vogliamo nel Barça".