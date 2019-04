AG. D. SUAREZ: "NAPOLI? NON ESCLUDIAMO NULLA"

16/04/2019

In vista del prossimo mercato estivo, l'agente di Denis Suarez, Felix Guende Garcia, è intervenuto a Radio Kiss Kiss: "Un trasferimento in Campania? Non è stata la sua miglior stagione, ha giocato poco all'inizio e poi ha sofferto qualche infortunio di troppo. Ha altri due anni con il Barcellona, vedremo, c'è gradimento per Napoli ma è presto. Non escludiamo nulla".