Mercato: la Lazio punta Laurienté, suggestione Udinese per Sanchez

MERCATO

La Fiorentina ufficializza Pongracic dal Lecce. Greenwood sbarca a Marsiglia, Bonaventura tra Como e Toro

© Getty Images Sono giorni caldissimi per il mercato della Serie A, tra colpi in via di definizione e trattative pronte a decollare. La Fiorentina ha chiuso con il Lecce per Pongracic: i salentini incasseranno 15 milioni più bonus, il difensore è già in città per le visite mediche e prenderà il posto di Nikola Milenkovic, che volerà in Inghilterra per accasarsi al Nottingham Forest. Un ex viola, nel frattempo, è alla ricerca di una nuova opportunità: Jack Bonaventura piace molto al Como, a caccia di giocatori d'esperienza per il grande ritorno in A, ma tiene vivi i contatti col Torino, che punta a un rinforzo a centrocampo.

I granata stanno infatti per salutare Ivan Ilic, che non si è ancora unito al ritiro della squadra a Pinzolo: il serbo è vicinissimo allo Zenit, che mette sul piatto una cifra irrinunciabile, attorno ai 25 milioni di euro. Nel frattempo è ufficiale l'ingaggio di Saul Coco dal Las Palmas, preso per sostituire Buongiorno.

Mercato particolarmente attivo anche in casa Lazio: i biancocelesti hanno definitivamente rinunciato alla possibilità di accogliere Mason Greenwood, già sbarcato a Marsiglia alla corte di De Zerbi, ma hanno chiuso con lo svincolato Castrovilli e nel frattempo stanno lavorando all'esterno offensivo. Nel mirino c'è Armand Laurienté, reduce da una stagione non semplicissima col Sassuolo, ma sul cui talento vi sono pochi dubbi. I neroverdi lo valutano almeno 15 milioni.

Giorni caldi sul fronte difesa a Bologna: Calafiori, che sembrava a un passo dall'Arsenal, sarà regolarmente in ritiro con la squadra perché l'accordo con i Gunners è ancora lontano (40 più bonus l'offerta, 50 più bonus la richiesta), parallelamente però i rossoblù stanno provando a sondare il terreno con la Juventus per Daniele Rugani, che garantirebbe solidità ed esperienza al reparto arretrato, mentre non mollano la pista che porta a Mats Hummels, svincolato dopo la fine della seconda avventura a Dortmund.

C'è poi un'operazione piuttosto suggestiva che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni: quella del ritorno a Udine di Alexis Sanchez. Il 36enne cileno è attualmente svincolato e i friulani riporterebbero volentieri a casa un giocatore che tra il 2008 e il 2011 ha fatto innamorare il popolo bianconero. L'attaccante ha comunque altre offerte anche dalla Francia e la decisione spetterà a lui.

Le big, in tutto questo, oltre a rafforzarsi stanno anche lavorando al mercato in uscita. Il Milan sta provando a piazzare Saelemaekers in Premier League (il Leicester ha mosso i primi passi, ma su di lui c'è anche il West Ham) e ha avuto una manifestazione di interesse dal Fenerbahce per Jovic, mentre il Napoli ha in programma le cessioni di Ostigard e Lindstrom. Per il primo c'è un principio di accordo col Rennes, anche se c'è da convincere il giocatore, per il secondo i sondaggi non mancano, specialmente dalla Premier League.