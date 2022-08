Mercato: Roma e City regine del saldo positivo, Barça in rosso

Manca ancora circa un mese alla fine del mercato, ma coi maggiori campionati che stanno iniziando si può già iniziare a tirare le somme e allora vediamo chi ha speso di più e meglio fino a questo momento. Guardando i dati pubblicati da Transfermarkt, balza subito all’occhio la grande estate di Roma e City, che pur avendo portato a casa colpi come Dybala e Haaland hanno il saldo acquisti-cessioni in positivo (come anche la Juventus), mentre tra i club più spendaccioni ci sono il solito Psg, l’Arsenal e soprattutto il Barcellona, che al momento ha il saldo in rosso di 130 milioni di euro.