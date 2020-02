Mercato, mistero Gervinho: il transfer non c'è, Parma pronto a fare ricorso alla Fifa

MERCATO

Uno dei casi più particolari del mercato invernale 2020 è sicuramente quello di Gervinho. Prima le parole di D'Aversa ("Non si allena da tre giorni"), poi l'accordo con l'Al Sadd allenata da Xavi e all'ultimo minuto la brusca frenata che ha fatto saltare tutto: il transfer dal Qatar è arrivato dopo le 22, ovvero oltre il tempo massimo per ufficializzare l'operazione. E adesso? "Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare come società, siamo in attesa di capire se è andata a buon fine" ha detto Lucarelli prima della sfida col Cagliari, ma dal Qatar Xavi ha dichiarato: "Potrà venire soltanto per la prossima stagione, non prima". Calciomercato 2020: gli acquisti sfumati più clamorosi















































“Dal club mi hanno detto che Gervinho non sarà un nostro calciatore perché non sono stati depositati i documenti entro le tempistiche regolamentari, la finestra di trasferimenti era già chiusa quando abbiamo depositato il contratto" ha spiegato l'ex centrocampista del Barça, ma a Parma le cose non sembrano essere così chiare: "L'attesa è fastidiosa ma non recente. Non ce l'aspettavamo, siamo rimasti un po' tutti allibiti. Il calcio è questo, altre volte siamo andati noi a prendere i giocatori all'ultimo minuto. Forse il mercato dovrebbe durare un po' meno" ha dichiarato Faggiano a Radio Sportiva dando per certa la partenza del giocatore.

Ora che però sembra chiaro che Gervinho non andrà in Qatar, tra il giocatore e la società è muro contro muro: l'ivoriano non si è presentato agli ultimi tre allenamenti manifestando apertamente la volontà di lasciare il club e così i dirigenti crociati, visto il rapporto ormai interrotto, sono pronti a fare ricorso alla Fifa pur di chiudere la trattativa e tutelare i propri interessi. La società ducale ha infatti completato tutto il proprio iter in tempo, la responsabilità sarebbe dell'Al Sadd, da qui il tentativo per evitare la beffa.

Intanto Gervinho risulta nella lista del club emiliano depositata in Lega (e dunque resta anche in quelle delle vostre leghe private di Fantacalcio).

D'AVERSA: "DI GERVINHO NON VOGLIO PARLARE"

Del caso Gervinho ha parlato anche D'Aversa, che dopo il pareggio di Cagliari ha detto: "Una situazione che vedremo con calma, ci tengo a dire che ha fatto la sua migliore stagione, dopo che per due anni aveva smesso di giocare in Cina, grazie agli altri ragazzi che si mettono a disposizione. Ora non voglio parlare di lui, ma dei ragazzi che danno tutto per questa maglia. Quello che è successo lo sappiamo, farà le sue valutazioni per l'offerta importante che ha ricevuto. Poi sia io che la società ci comporteremo di conseguenza. Ma quello he conta è il gruppo".

