Mercato Milan: piace Nicolas Jackson per l'attacco

25 Giu 2026 - 13:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Nicolas Jackson © Getty Images

Nicolas Jackson © Getty Images

Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore Ruben Amorim avrebbe chiesto a Gerry Cardinale di tentare l'affondo per Nicolas Jackson, attaccante senegalese di proprietà del Chelsea ma in prestito questa passata stagione al Bayern Monaco, durante la quale ha messo da parte un bottino di 11 gol e 4 assist in 34 gare. I bavaresi avrebbero deciso di non confermarlo, ma il rientro a Londra è destinato a durare poco perché il Chelsea intenderebbe rimetterlo sul mercato, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il nodo per i rossoneri è costituito dall'ingaggio, pari a 7.5 milioni di euro all'anno.

mercato milan
jackson
chelsea
milan

Ultimi video

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

00:43
Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

01:20
Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

00:41
I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

02:35
Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

01:33
Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

01:48
Hjulmand in Serie A?

Hjulmand può tornare in Serie A

01:23
Il Napoli si trasforma

Il Napoli si trasforma

01:45
Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

01:22
Ronaldinho in Italia!

Ronaldinho ancora in Italia!

01:29
Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

1. Marco Palestra: 55 milioni (Chelsea) *non ufficiale

Palestra è solo l'ultima: con i Percassi registrati quasi 800 milioni di plusvalenze

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:03
Porto vicinissimo a Gimenez: al Milan 28 milioni più 7 di bonus
Fabio Pecchia
14:58
Parma: rescissione anticipata del contratto con Pecchia
Nicolas Jackson
13:12
Mercato Milan: piace Nicolas Jackson per l'attacco
Diego Coppola
13:00
Calciomercato Lazio: si pensa a Coppola per il dopo Romagnoli
12:41
Fiorentina, pronto un milione di euro per un classe 2010