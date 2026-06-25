Mercato Milan: piace Nicolas Jackson per l'attacco

Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore Ruben Amorim avrebbe chiesto a Gerry Cardinale di tentare l'affondo per Nicolas Jackson, attaccante senegalese di proprietà del Chelsea ma in prestito questa passata stagione al Bayern Monaco, durante la quale ha messo da parte un bottino di 11 gol e 4 assist in 34 gare. I bavaresi avrebbero deciso di non confermarlo, ma il rientro a Londra è destinato a durare poco perché il Chelsea intenderebbe rimetterlo sul mercato, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il nodo per i rossoneri è costituito dall'ingaggio, pari a 7.5 milioni di euro all'anno.