Il Cagliari vola in classifica ma deve fare i conti col mercato

Per i rossoblù, dopo i quattro gol all'Hellas, tre giorni di vacanza "premio": di nuovo in campo ad Assemini mercoledì per preparare la sfida di lunedì prossimo con la Roma. Al lavoro solo il diesse Angelozzi. Ieri è stato ufficializzato anche l'arrivo del laterale destro olandese Othniël Raterink dal De Graafschap: ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2030. Il direttore sportivo in queste ore sta cercando di valutare attentamente le opzioni che riguardano le possibili uscite. E non sono operazioni facili. Al contrario sono strategiche: si tratta di capire se è il caso di anticipare, senza aspettare giugno, scelte anche su giocatori importanti in campo e nello spogliatoio. Ad esempio Zappa: è un "capitano", ma sta giocando poco. Lo insegue la Fiorentina: il mercato si chiude alle 20 e il club viola sembra pronto a prenderlo. Poi c'è Luperto: ci sono sempre dietro Nicola e la Cremonese. Ma il Cagliari sembra aver già chiuso le porte. Un tentativo però i grigiorossi lo faranno con un'offerta tre i quattro e cinque milioni. E ancora Zé Pedro: tra i migliori contro il Verona, ma l'Atletico Mineiro vorrebbe portarlo in Brasile. E quindi Luvumbo: dopo lo scambio con Cutrone naufragato con il Parma, ora si pensa a un'operazione con il Bologna. Dai rossoblu felsinei arriverebbe Dominguez. Ma per Zito si è mosso anche il Damac, Arabia Saudita. Si decide tutto in queste ore.