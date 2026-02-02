Il Cagliari vola in classifica ma deve fare i conti col mercato
Le dirette concorrenti hanno perso tutte. Da metà classifica in giù hanno vinto solo Sassuolo e Torino. E il Cagliari. Ventotto punti, il doppio delle ultime due, Verona e Pisa. Ma, siccome, come avverte Pisacane, la salvezza non è raggiunta, bisogna guardare il terzultimo posto. È occupato dalla Fiorentina, undici punti sotto il Cagliari. Poi c'è il Lecce, a dieci lunghezza di distanza. Per il momento la lotta per non retrocedere sembra una questione a quattro. Anche se il campionato è ancora molto lungo.
Per i rossoblù, dopo i quattro gol all'Hellas, tre giorni di vacanza "premio": di nuovo in campo ad Assemini mercoledì per preparare la sfida di lunedì prossimo con la Roma. Al lavoro solo il diesse Angelozzi. Ieri è stato ufficializzato anche l'arrivo del laterale destro olandese Othniël Raterink dal De Graafschap: ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2030. Il direttore sportivo in queste ore sta cercando di valutare attentamente le opzioni che riguardano le possibili uscite. E non sono operazioni facili. Al contrario sono strategiche: si tratta di capire se è il caso di anticipare, senza aspettare giugno, scelte anche su giocatori importanti in campo e nello spogliatoio. Ad esempio Zappa: è un "capitano", ma sta giocando poco. Lo insegue la Fiorentina: il mercato si chiude alle 20 e il club viola sembra pronto a prenderlo. Poi c'è Luperto: ci sono sempre dietro Nicola e la Cremonese. Ma il Cagliari sembra aver già chiuso le porte. Un tentativo però i grigiorossi lo faranno con un'offerta tre i quattro e cinque milioni. E ancora Zé Pedro: tra i migliori contro il Verona, ma l'Atletico Mineiro vorrebbe portarlo in Brasile. E quindi Luvumbo: dopo lo scambio con Cutrone naufragato con il Parma, ora si pensa a un'operazione con il Bologna. Dai rossoblu felsinei arriverebbe Dominguez. Ma per Zito si è mosso anche il Damac, Arabia Saudita. Si decide tutto in queste ore.
Una cosa invece sembra certa: il Cagliari eserciterà il diritto di riscatto per il sempre più sorprendente Kilicsoy. Anche contro il Verona un altro gol bello e pesante che ha praticamente chiuso la gara con gli scaligeri. Ma del suo acquisto a titolo definitivo si parlerà in primavera. Quattro i gol finora realizzati: meglio di lui, dai vent'anni in giù, in Italia c'è solo Yildiz con otto reti. Anche il Cagliari ieri si è unito al cordoglio per la scomparsa, a 69 anni, di Nicola Salerno, in passato direttore sportivo e poi responsabile dell'area tecnica della prima squadra. II club - questo il messaggio sui social - si stringe con affetto attorno ai suoi cari.