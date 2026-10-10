Mercato Juve, assalto a gennaio: torna di moda Tagliafico per la sinistra

In vista della sessione invernale, la priorità di calciomercato della Juventus è su un terzino sinistro di ruolo e di spessore internazionale visto che Celik è adattato mentre Cambiaso sta venendo utilizzato anche come interno di centrocampo.
Secondo Tuttoposrt la prima opzione sulla lista della dirigenza bianconera porta nuovamente a Nicolas Tagliafico dell'Olympique Lione. Già lo scorso 1° settembre l'esperto difensore argentino era stato molto vicino ma il trasferimento era però sfumato per il mancato addio di Juan Cabal, rimasto a Torino.