Mercato, il Seregno ci prova per Borriello: "Presidente Erba, fumi di meno"

SUI SOCIAL

Social network sempre più protagonisti del calciomercato invernale 2019. Dopo l'annuncio social di Ibra, a fare scalpore in queste ore è anche il tentativo del Seregno per Marco Borriello, ma soprattutto la risposta dell'ex attaccante tra le altre del Milan alla avances del presidente della squadra che milita nel campionato di Serie D. Le dichiarazioni del presidente del club, Davide Erba, hanno fatto il giro del web e sono arrivate anche al bomber dell’UD Ibiza, che ha risposto da par suo: "Presidente Erba cerchi di fumare meno”.

“Borriello è sicuramente un calciatore che ci interessa - aveva dichiarato il numero del Seregno - da mercoledì avremo un altro pezzo da 90 con noi, si allenerà infatti con il gruppo, ex calciatore di Chievo e Inter”. Pronta la risposta di Borriello: “Caro presidente Erba, ho visto che sta circolando sulla rete questa notizia. La ringrazio del suo interesse, ma non posso assolutamente tradire la mia squadra del cuore… l’UD Ibiza. PS: Nel frattempo presidente Erba cerchi di fumare meno”.

Una risposta che è diventata subito virale. Poi il dialogo tra le parti è proseguito e i toni sono un po' cambiati: “Caro Marco Borriello - h risposto il presidente Erba - noi invece siamo convinti che tu possa fare bene da noi, visto che se un grande giocatore… certo Seregno non è Ibiza: poca vita notturna e tanto lavoro sul campo!”.

“Caro Seregno calcio - ha risposto Borriello infastidito - Forse non siete aggiornati, ma purtroppo ho smesso di giocare qualche anno fa e chi fa parte del mondo calcistico lo sa molto bene! Mi sarebbe tanto piaciuto vestire la vostra gloriosa casacca, ma purtroppo le gambe non reggono più! Spero un giorno di venirvi a supportare e se mi invitate, così magari nell’occasione conoscerò anche il vostro presidente Erba che ahimé nonostante mi abbia citato nelle sue interviste non ho avuto mai l’onore di conoscere e di sentire al telefono! In bocca al lupo”.