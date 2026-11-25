Fabio Gallo non è più il tecnico del Vicenza. La società ha comunicato di aver sollevato l'allenatore, principale protagonista della promozione dello scorso anno dalla C alla B, dall'incarico di tecnico della prima Squadra. "Il club - precisa una nota - desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto durante il periodo trascorso alla guida della squadra, per la professionalità dimostrata quotidianamente e per l'impegno profuso, augurando a mister Gallo le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera".