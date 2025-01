Maripan: "Mi sento felice al Toro, è un grande club"

"Dopo il primo periodo qui mi sento molto felice: ho trovato una grande squadra e un grande club, la città mi ha accolto bene e ho tanta voglia di mettermi in gioco, anche con i tifosi il rapporto è splendido": così Guillermo Maripan, difensore del Torino, ai canali ufficiali del club. "Mi chiamano El Toqui che significa 'leader', mi piace perché cerco di esserlo sempre - continua il centrale, prelevato l'estate scorsa dal Monaco - e mi chiamano così fin da quando ho iniziato a giocare a calcio". Al Filadelfia ha trovato altri due sudamericani, Sanabria e Zapata: "Ci conosciamo da tempo, ci siamo affrontati con le rispettive nazionali e condividiamo il mate (bevanda tipica sudamericana, ndr) - conclude Maripan - e con Duvan ebbi uno scontro in Copa America: lui entrò nel secondo tempo e io gli diedi subito un colpo per fargli sentire la pressione di affrontare il Cile, ma adesso è tutto a posto e non c'è alcun problema".