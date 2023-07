Inter: Onana ha lasciato Appiano, è del Manchester United. Ora Sommer, più complicato Trubin

INTER

Il camerunese saluta Milano dopo solo un anno: nelle casse nerazzurre 55 milioni di euro

Non è una sorpresa ma adesso è un dato di fatto: Onana lascia l'Inter. Il portiere camerunese ha infatti salutato i compagni di squadra, svuotato l'armadietto e ha lasciato Appiano Gentile direzione Manchester. Tutto fatto tra il club nerazzurro e lo United, nella notte sono stati definiti anche gli ultimi dettagli, ora manca solo l'ufficialità che arriverà con il superamento delle visite mediche previste tra mercoledì e giovedì: l'Inter incassa 56 milioni di euro (52 parte fissa e 4 di bonus), realizza una clamorosa plusvalenza, perde però un giocatore che al di là dell'aspetto meramente sportivo ha saputo in un solo anno lasciare un'impronta importante, per certi versi indelebile. Leader in campo, fondamentale nello spogliatoio per carisma e simpatia. Apprezzato e stimato dai compagni, amato dalla tifoseria.

Ora il suo posto verrà preso da Sommer e da un secondo portiere (l'Inter si è separata anche da Handanovic) che dovrebbe essere Trubin. Il condizionale è d'obbligo viste le pretese attuali dello Shakhtar, considerate troppo alte per un giocatore in scadenza tra un anno. Se per il numero uno svizzero i nerazzurri sono pronti a pagare al Bayern la clausola rescissoria di 6 milioni (da discutere la modalità stessa del pagamento) per quello ucraino non c'è l'intenzione di spingersi oltre i 13, bonus compresi.

Vedi anche inter Inter, la Curva Nord durissima con Lukaku: "Non sei uomo, pugnali come Bruto"