Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lookman scalda il mercato di gennaio: il Gala prepara l'assalto

17 Nov 2025 - 20:44
Lookman © Getty Images

Lookman © Getty Images

Dopo un'estate travagliata, per Ademola Lookman si prospetta anche un mese di gennaio movimentato. Il mercato invernale è alle porte e non è da escludere la possibilità che il nigeriano possa lasciare Bergamo già a stagione in corso. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano il Galatasaray avrebbe messo l'esterno della Dea in una short list per il mercato di riparazione. I turchi ci avevano già provato a settembre, quando gli altri mercati europei erano chiusi: in quel caso l'Atalanta non accettò di privarsi di uno dei suoi migliori giocatori senza la possibilità di sostituirlo. Un nuovo assalto a gennaio però non è da scartare a propri. Sempre secondo Fabrizio Romano, il Galatasaray non sarebbe l'unica squadra interessata a Lookman. 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:07
Bayern Monaco, se parte Upamecano l'obiettivo è Konaté
Lookman
20:44
Lookman scalda il mercato di gennaio: il Gala prepara l'assalto
19:17
Manchester United, tre obiettivi per il centrocampo
18:11
Juventus, l'ultima idea in difesa è Mawissa
17:20
Real Madrid, Gonzalo Garcia nel mirino dell'Aston Villa