Lookman scalda il mercato di gennaio: il Gala prepara l'assalto

Dopo un'estate travagliata, per Ademola Lookman si prospetta anche un mese di gennaio movimentato. Il mercato invernale è alle porte e non è da escludere la possibilità che il nigeriano possa lasciare Bergamo già a stagione in corso. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano il Galatasaray avrebbe messo l'esterno della Dea in una short list per il mercato di riparazione. I turchi ci avevano già provato a settembre, quando gli altri mercati europei erano chiusi: in quel caso l'Atalanta non accettò di privarsi di uno dei suoi migliori giocatori senza la possibilità di sostituirlo. Un nuovo assalto a gennaio però non è da scartare a propri. Sempre secondo Fabrizio Romano, il Galatasaray non sarebbe l'unica squadra interessata a Lookman.